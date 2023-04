【全國新聞】報告指全美逾3分之1人生活在空氣污染不健康地方

【KTSF 尹晉豪報導】

根據美國肺臟協會最新發佈的年度空氣狀況報告,發現超過3分之1的美國人生活在空氣污染不健康的地方。

報告涵蓋2019-2021年,發現美國近1.2億人生活在臭氧或微粒物污染的縣,總體而言,全美的空氣質素的確有所改善,但東部和西部各州的空氣質量,以及白人和有色人種的空氣污染暴露仍然存在重大差異。

在生活在空氣質量不佳地區的近1.2億人中,有色人種佔比例超過54%,他們居住的縣,至少一項指標不及格的機會,比白人的縣高64%。

另一方面,美國東部和西部各州之間的空氣質素也存在差異,西部各州有超過1800萬居民生活在最少三項等級不合格的縣,而全美國短期微粒物污染最嚴重的25個縣,都位於西部。

當局指,好消息是臭氧污染在全國普遍得到改善,這在很大程度上要歸功於空氣清潔法案的成功實施。

在今次的報告中發現,生活在臭氧污染不健康水平地區,仍有超過1億人,不過總數已經減少了1930萬。

當局指,會繼續努力確保每個美國人都能呼吸到乾淨的空氣,報告顯示洛杉磯的長灘地區,有23年被列為美國臭氧污染最嚴重的區域,其餘列入全國臭氧污染最差前10名的加州地方。

除了長灘地區外,也包括Bakersfield、Visalia、Fresno、Madera和Hanford。

市民可以通過AirNow.gov,或下載AirNow.gov 應用程序,來了解更多有關自己社區空氣質素的信息。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。