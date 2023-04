【有線新聞】

SpaceX的星艦飛船首次軌道飛行測試,升空之後懷疑爆炸解體,詳細情況未明。

星艦於周四上午約8時半在得克薩斯州發射場升空,倒數到約40秒時一度懷疑故障,但團隊證實沒有大問題,可繼續發射測試,但星艦升空後約4分鐘,空中突然出現大火球,懷疑發生爆炸。

星艦原定周一首次測試,當天倒數餘下約十分鐘時發現有閥門凝固,當時一直未能解決,於是叫停。

星艦飛船高120米、直徑9米,可搭載過百公噸載荷升空,並完全循環再用,有望成為史上最強大的航天載具,甚至載人到火星。

