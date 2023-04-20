【灣區新聞】舊金山市參議會通過為警員加薪 起薪點全灣區最高（視頻）

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舊金山（三藩市）警察局面臨人手嚴重短缺，市參議會投票通過向三警員加薪，和提高留任花紅，新的合約當中，舊金山新警員的起薪點將會是全個灣區最高。

舊金山市參議會在週二以10比1贊成票，和舊金山警察協會達成新合約，會議中唯一投反對票的是Dean Preston。

根據舊金山紀事報報導，新合約耗資1.6億元，將會在未來三年間向警員加薪超過一成，而新警員的起薪點，調整為整個灣區最高，並會向工作達5、6、7年的警員提高留任花紅，防止有經驗的警員外流。

在新合約下，預計舊金山未來兩年會面臨7億8千萬元的赤字，當中包括早前市府通過撥款2500萬元，作為警員加班費。

舊金山警察局目前有562名警員空缺，與市府分析報告認為，需要的2182名警員數字，相差接近兩成五。

市長布里德表示，市民希望警員能夠處理市內的販毒、搶劫和暴力罪行，但當局需要更多警員才能做到。

她指早前的加班費撥款是短期的解決方案，需要長期性穩定和增加警察局的人手。

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