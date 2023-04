【灣區新聞】舊金山市參議會通過為警員加薪 起薪點全灣區最高（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)警察局面臨人手嚴重短缺,市參議會投票通過向三警員加薪,和提高留任花紅,新的合約當中,舊金山新警員的起薪點將會是全個灣區最高。

舊金山市參議會在週二以10比1贊成票,和舊金山警察協會達成新合約,會議中唯一投反對票的是Dean Preston。

根據舊金山紀事報報導,新合約耗資1.6億元,將會在未來三年間向警員加薪超過一成,而新警員的起薪點,調整為整個灣區最高,並會向工作達5、6、7年的警員提高留任花紅,防止有經驗的警員外流。

在新合約下,預計舊金山未來兩年會面臨7億8千萬元的赤字,當中包括早前市府通過撥款2500萬元,作為警員加班費。

舊金山警察局目前有562名警員空缺,與市府分析報告認為,需要的2182名警員數字,相差接近兩成五。

市長布里德表示,市民希望警員能夠處理市內的販毒、搶劫和暴力罪行,但當局需要更多警員才能做到。

她指早前的加班費撥款是短期的解決方案,需要長期性穩定和增加警察局的人手。

