【灣區新聞】舊金山舉行420大麻節 金門公園料非常塞車

週四是420大麻日,舊金山(三藩市)金門公園的Hippie Hill將舉行一年一度的420大麻節,主辦單位聯同市府部門會加派保安,同時會有各種措施,紓緩金門公園周邊的塞車情況。

當局估計今年活動會有約2萬人參加,時間由中午開始直至下午5點,會場會有經規管和測試過的大麻產品出售,參加者必須年滿21歲。

屆時舊金山警方會加強警力,亦會有便衣警察巡邏,舊金山公園及康樂管理局會有25名的公園管理員,加上100名的私人保安協助維持秩序。

舊金山交通局預計,週四金門公園周邊在下午3點至7點會嚴重塞車,呼籲駕駛人士避免到附近一帶,和出門時預留充裕時間,交通局亦會有專人進行交通管制。

週四由下午4點開始,交通局會在活動入口免費提供去到Civic Center捷運站的穿梭巴士,並表示週四一旦有封路的需要,部份Muni巴士路線,例如是7號、33號、37號、43號及66號有機會改道。

