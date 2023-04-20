【灣區新聞】舊金山舉行420大麻節 金門公園料非常塞車

【KTSF】

週四是420大麻日，舊金山（三藩市）金門公園的Hippie Hill將舉行一年一度的420大麻節，主辦單位聯同市府部門會加派保安，同時會有各種措施，紓緩金門公園周邊的塞車情況。

當局估計今年活動會有約2萬人參加，時間由中午開始直至下午5點，會場會有經規管和測試過的大麻產品出售，參加者必須年滿21歲。

屆時舊金山警方會加強警力，亦會有便衣警察巡邏，舊金山公園及康樂管理局會有25名的公園管理員，加上100名的私人保安協助維持秩序。

舊金山交通局預計，週四金門公園周邊在下午3點至7點會嚴重塞車，呼籲駕駛人士避免到附近一帶，和出門時預留充裕時間，交通局亦會有專人進行交通管制。

週四由下午4點開始，交通局會在活動入口免費提供去到Civic Center捷運站的穿梭巴士，並表示週四一旦有封路的需要，部份Muni巴士路線，例如是7號、33號、37號、43號及66號有機會改道。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。