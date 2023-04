【灣區新聞】聖荷西無家可歸人士住宿單位啟用 鄰近警察總部（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西週三為靠近警察總部新建成為無家可歸人士提供住宿的96個單位舉行啟用儀式,當中一些居民也獲得僱用,參與城市的清潔工作。

這些單人房麻雀雖小、五臟俱全,除了有擺放單人床的空間,還有清潔設施、辦事桌、洗手間和廁所,外面則有共用設施和戶外活動空間。

名為Guadalupe臨時住房社區耗資1,695萬建成,資金來自聯邦、市府、非牟利機構和社區捐款,能夠安頓96個無家可歸人士,其中一半的房間將給予非牟利機構San Jose Bridge ,該機構為無家可歸的聖荷西居民提供就業機會、職業培訓和找永久住所的服務。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)說:「這些地方向來有好鄰居,而那鄰里也接納這些社區,你比較社區啟用之前和之後打出的緊急電話,就會見到對緊急服務的呼叫明顯減少,包括打給警察和消防部門的電話,還有社區中的塗鴉也都減少了。」

San Jose Bridge表示,自去年3月聘用了137個無家可歸人士,當中46人已經在大小公司和非牟利機構找到全職工作。

而San Jose Bridge所聘用在清潔城市工作的人士,已經在街上和遠足小徑上取走超過35萬磅的垃圾。

市長馬漢的目標是,要市府在今年內從無家可歸紮營的地方移走一千人。

