【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西去年多宗針對亞裔人士的搶劫案,疑犯同屬一人,並於上週被警方逮捕。

警方公佈已逮捕38歲East Palo Alto居民Lathan Johnson,他涉及多宗搶劫案。

去年4月至8月期間,聖荷西警察局調查了一系列針對亞裔社區的搶案,匪徒的犯案手法大多是強行奪取受害人身上的項鍊。

警方在鎖定疑犯後,向他發布逮捕令,並指控他涉及14項搶劫、14項仇恨犯罪和3項人身傷害。

警方在辦案過程中也鎖定一名同謀者,20歲的奧克蘭(屋崙)居民Demario Emmanuel涉嫌參與犯案。

警方在3月30日逮捕這名疑犯的過程中,疑犯的女友,19歲奧克蘭居民Jayonae Glaser,試圖用車輛衝撞警方,並試圖逃逸,兩人一併被逮捕,並被控持有槍支、拒捕、使用致命武器襲擊警察,還有搶劫等罪名。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。