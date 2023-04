【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市議會在經過長達八個小時的會議後,週三凌晨通過在7月15日結束市內的禁止逼遷令。

奧克蘭市議會在週二下午4點開始開會,一度有超過100名市民公眾發言,市議員在凌晨12點之後才投票,最終以7比1票大比數通過。

這個方案由市議員Nikki Bas和Dan Kalb在3月提出,禁逼遷令原定在9月才結束,經修訂後在7月15日就結束。

方案同時包括對租客提供永久性的保護,禁止租客在拖欠少於一個月的租金就遭到業主逼遷,亦向遭到逼遷的租客提供法律援助。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。