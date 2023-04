【灣區新聞】A’s職業棒球隊將離開奧克蘭 在拉斯維加斯建球場

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)A’s職業棒球隊宣布,球隊將離開奧克蘭市,並透露已在拉斯維加斯購買一塊地皮,作為新球場開發之用。

奧克蘭A’s職業棒球隊宣布簽署一項協議,在拉斯維加斯購買了土地,興建未來的棒球場。

球隊宣布球隊計劃在賭城大道以西購買49英畝土地,計劃建造一個擁有35,000個座位的體育館,A’s此前一直爭取在奧克蘭Howard Terminal碼頭興建新球場,但由於同奧克蘭市府

以及其他機構仍未達成協議,球隊表示不能再等。

A’s總裁Dave Kaval表示,知道這對奧克蘭社區的球迷來說是非常艱難的一天。

A’s總裁Dave Kaval說:「但是在奧克蘭付出6年時間後,似乎不會在我們和職棒大聯盟的時間表內實現,所以我們將所有精力,都投入到拉斯維加斯,期望今年達成最終協議。」

奧克蘭市長Sheng Thao對A’s的決定表示深感失望,表示奧克蘭市成為了A’s球隊和拉斯維加斯之間的籌碼,A’s利用過程去與拉斯維加斯獲得更好的交易。

Thao說:「很明顯,我們無法達成可接受的條款,A’s沒有努力成為好的合作夥伴。」

A’s預計將會在2027年將總部遷到拉斯維加斯,亦將成為近年來第三隊離開奧克蘭的職業運動球隊,此前Raiders美式足球隊搬到拉斯維加斯,金州勇士籃球隊就搬到了舊金山。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。