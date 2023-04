【科技新聞】Meta以7.25億和解私隱訴訟 美國Facebook用戶合資格索償（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Facebook母公司Meta同意支付7.25億元來解決一項涉及用戶數據隱私的訴訟,在2007年至2022年期間,在美國使用Facebook的用戶,都可能有資格獲得賠償。

訴訟源於有消息透露Meta和一家名為「劍橋分析」(Cambridge Analytica)的數據公司,在未經Facebook用戶同意下收集用戶的數據,「劍橋分析」在2016年與特朗普的競選工程合作。

據美聯社報導,當時他們收集了多達8700萬名Facebook用戶的數據,事件引起訴訟,Meta同意以7.6億元庭外和解,但最終和解聽證會定於今年9月7日舉行,因此在此之前是不會發出任何的付款。

根據和解頁面,在2007年5月24日至去年12月22日期間的Facebook美國用戶,都合資格獲得賠償,提交索賠的方式,分為網上和郵寄兩種,市民需要回答幾個關於自己的問題,然後決定希望的付款方式。

市民需要在8月25日之前提交表格,才能獲得索賠資格,詳情請點擊:https://www.facebookuserprivacysettlement.com/#submit-claim

