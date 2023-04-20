【科技新聞】Meta以7.25億和解私隱訴訟 美國Facebook用戶合資格索償（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Facebook母公司Meta同意支付7.25億元來解決一項涉及用戶數據隱私的訴訟，在2007年至2022年期間，在美國使用Facebook的用戶，都可能有資格獲得賠償。

訴訟源於有消息透露Meta和一家名為「劍橋分析」（Cambridge Analytica）的數據公司，在未經Facebook用戶同意下收集用戶的數據，「劍橋分析」在2016年與特朗普的競選工程合作。

據美聯社報導，當時他們收集了多達8700萬名Facebook用戶的數據，事件引起訴訟，Meta同意以7.6億元庭外和解，但最終和解聽證會定於今年9月7日舉行，因此在此之前是不會發出任何的付款。

根據和解頁面，在2007年5月24日至去年12月22日期間的Facebook美國用戶，都合資格獲得賠償，提交索賠的方式，分為網上和郵寄兩種，市民需要回答幾個關於自己的問題，然後決定希望的付款方式。

市民需要在8月25日之前提交表格，才能獲得索賠資格，詳情請點擊：https://www.facebookuserprivacysettlement.com/#submit-claim

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