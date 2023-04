【科技新聞】Facebook母公司Meta執行新一輪裁員

【KTSF 傅景竑報導】

Facebook母公司Meta週三開始執行上個月所公佈的裁員計劃,舊金山也有其他企業跟進裁員。

Meta於上個月宣布將裁員一萬人,公司在週三開始解僱人員,遭裁掉的員工包括電腦工程師、用戶體驗設計師等專業技術人員,這些往往是被認定為科技業裁員潮中較安全的崗位。

如今Meta在去年11月,及今年3月的裁員公告,合計將裁員約21,000人,涵蓋的職位沒有人說得準,公司只表示力求增加效率。

與此同時,總部位於舊金山的房地產銷售網站Opendoor,也將裁員560名員工,佔公司員工的22%,大部份是內部營運組織人員。

Opendoor發言人向舊金山商業時報表示,面對房地產市場的急劇轉變,還有聯儲局40年來最大幅度和最快速的加息,公司營運大受打擊,這也是Opendoor自去年11月以來第二輪大規模裁員,當時該公司裁員550人。

另一個總部位於舊金山的企業,直播平台Twitch也向州府申報,將在Bush街350號的辦公室裁員153人,這是日前宣布裁員400人的一部份。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。