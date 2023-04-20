【科技新聞】Facebook母公司Meta執行新一輪裁員

April 20, 2023 新聞, 科技新聞, 熱點關注
(Nokia621 / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

【KTSF 傅景竑報導】

Facebook母公司Meta週三開始執行上個月所公佈的裁員計劃，舊金山也有其他企業跟進裁員。

Meta於上個月宣布將裁員一萬人，公司在週三開始解僱人員，遭裁掉的員工包括電腦工程師、用戶體驗設計師等專業技術人員，這些往往是被認定為科技業裁員潮中較安全的崗位。

如今Meta在去年11月，及今年3月的裁員公告，合計將裁員約21,000人，涵蓋的職位沒有人說得準，公司只表示力求增加效率。

與此同時，總部位於舊金山的房地產銷售網站Opendoor，也將裁員560名員工，佔公司員工的22%，大部份是內部營運組織人員。

Opendoor發言人向舊金山商業時報表示，面對房地產市場的急劇轉變，還有聯儲局40年來最大幅度和最快速的加息，公司營運大受打擊，這也是Opendoor自去年11月以來第二輪大規模裁員，當時該公司裁員550人。

另一個總部位於舊金山的企業，直播平台Twitch也向州府申報，將在Bush街350號的辦公室裁員153人，這是日前宣布裁員400人的一部份。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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