【灣區新聞】「北加州信賴台灣後援會」正式成立 為賴清德在海外拉票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德4月12日正式獲民進黨提名為2024總統參選人之後，「北加州信賴台灣後援會」週三正式宣告成立，為賴清德在海外拉票。

大批台灣人社團以及民進黨支持者，拿著為賴清德加油打氣的標語，以及Q版的賴清德公仔圖樣，週三在位於南灣聖荷西的北加州台灣會館正式宣布啓動挺台灣TEAM TAIWAN，挺賴清德代表民進黨競選2024台灣總統。

北加州信賴台灣後援會執行長張正邦說：「今天我們在此宣布，北加州信賴台灣後援會正式成立，我們也是在4月12號正式成立以後，第一個海外成立的信賴後援會，我們深信賴清德副總統是一位能夠帶領台灣走向世界，與更多的民主國家交朋友，在民主的道路上，繼續引領台灣走向世界，迎向未來的最佳人選。」

本身也是民進黨矽谷支黨部主委的張正邦，日前剛從台灣返回灣區，有與民進黨前主席卓榮泰會晤，討論為賴清德輔選造勢的議題，他表示，未來信賴後援會將在台灣和世界各地遍地開花。

北加州信賴後援會成立的同時，主要的與會人士也說出，他們認為賴清德足以擔任台灣下一任總統的原因。

北加州信賴台灣後援會總召集人鍾振乾說：「去年11月底的時候，台灣縣市長選舉，執政的民進黨慘敗後，支持率雖然一度下滑，但是1月賴清德副總統勇於承擔，接下黨主席以來，即積極推動黨務改革，打贏南投輔選等等，他秉持著清廉、勤政、愛鄉土的精神，讓民進黨及他個人的支持度，已經從谷底反彈回升，全面領先其他黨的潛在候選人。」

北加州信賴台灣後援會顧問劉玲霞說：「他對台灣的論述我們都有講到，台灣沒有統獨的爭議，台灣是一個獨立的國家，台灣老早就是一個主權獨立的國家，不屬於中國，所以我們今天在這個地方時機成熟，我們唯一信賴賴主席、賴副總統，是我們信賴的總統候選人。」

每到台灣總統大選，灣區的藍綠陣營支持者都是卯足全力，為各自的候選人拉票，隨著選舉愈來愈靠近，預料這股關注選戰的熱潮將持續升溫。

記者會上，有人以美國故總統林肯的一句話，期勉支持者發揮海外的影響力。

北加州信賴台灣後援會副執行長/發言人藍唯甄說：「選票比子彈更強有力，台灣每一次選舉，就是一次民主保衛戰，所以即使我們身在海外，我們也會發揮我們的力量，一起投下這一票，一起用我們手上的選票，投給賴清德，守護我們最思思念念的故鄉台灣。」

北加州信賴後援會表示，他們要為民進黨達成兩大目標，第一是總統高票當選，第二則是國會單獨過半。

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