【灣區新聞】「北加州信賴台灣後援會」正式成立 為賴清德在海外拉票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德4月12日正式獲民進黨提名為2024總統參選人之後,「北加州信賴台灣後援會」週三正式宣告成立,為賴清德在海外拉票。

大批台灣人社團以及民進黨支持者,拿著為賴清德加油打氣的標語,以及Q版的賴清德公仔圖樣,週三在位於南灣聖荷西的北加州台灣會館正式宣布啓動挺台灣TEAM TAIWAN,挺賴清德代表民進黨競選2024台灣總統。

北加州信賴台灣後援會執行長張正邦說:「今天我們在此宣布,北加州信賴台灣後援會正式成立,我們也是在4月12號正式成立以後,第一個海外成立的信賴後援會,我們深信賴清德副總統是一位能夠帶領台灣走向世界,與更多的民主國家交朋友,在民主的道路上,繼續引領台灣走向世界,迎向未來的最佳人選。」

本身也是民進黨矽谷支黨部主委的張正邦,日前剛從台灣返回灣區,有與民進黨前主席卓榮泰會晤,討論為賴清德輔選造勢的議題,他表示,未來信賴後援會將在台灣和世界各地遍地開花。

北加州信賴後援會成立的同時,主要的與會人士也說出,他們認為賴清德足以擔任台灣下一任總統的原因。

北加州信賴台灣後援會總召集人鍾振乾說:「去年11月底的時候,台灣縣市長選舉,執政的民進黨慘敗後,支持率雖然一度下滑,但是1月賴清德副總統勇於承擔,接下黨主席以來,即積極推動黨務改革,打贏南投輔選等等,他秉持著清廉、勤政、愛鄉土的精神,讓民進黨及他個人的支持度,已經從谷底反彈回升,全面領先其他黨的潛在候選人。」

北加州信賴台灣後援會顧問劉玲霞說:「他對台灣的論述我們都有講到,台灣沒有統獨的爭議,台灣是一個獨立的國家,台灣老早就是一個主權獨立的國家,不屬於中國,所以我們今天在這個地方時機成熟,我們唯一信賴賴主席、賴副總統,是我們信賴的總統候選人。」

每到台灣總統大選,灣區的藍綠陣營支持者都是卯足全力,為各自的候選人拉票,隨著選舉愈來愈靠近,預料這股關注選戰的熱潮將持續升溫。

記者會上,有人以美國故總統林肯的一句話,期勉支持者發揮海外的影響力。

北加州信賴台灣後援會副執行長/發言人藍唯甄說:「選票比子彈更強有力,台灣每一次選舉,就是一次民主保衛戰,所以即使我們身在海外,我們也會發揮我們的力量,一起投下這一票,一起用我們手上的選票,投給賴清德,守護我們最思思念念的故鄉台灣。」

北加州信賴後援會表示,他們要為民進黨達成兩大目標,第一是總統高票當選,第二則是國會單獨過半。

