【灣區新聞】東灣Home Depot保安員截停竊賊期間被槍殺 兩人落網

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Pleasanton市一間Home Depot商場週二下午發生一宗保安人員被殺的事件,警方已經逮捕了兩名涉案的奧克蘭居民。

事件發生在週二下午2點15分於這間在Johnson Drive的Home Depot,受害人是26歲的Blake Mohs,他是商場僱傭來遏制商店偷竊的保安人員。

警方表示,有一名女子相信沒有付錢,就拿走一件電器工具,受害人發現並質問時,女子拿出手槍射向受害人。

警方向受害人家屬了解了他的背景。

警官Erik Silacci說:「Blake是Tri Valley的居民,他是一個兒子、一個兄弟,計劃在今年夏天結婚,他在Home Depot有一段時間,我們的幾位警員認識了他,這些警員昨天到現場,他們現在也同受害人家屬為他哀悼。」

警方在事發後根據所得到的線索,在奧克蘭逮捕了32歲的女疑犯Benicia Knapps,和駕車協助她逃走的31歲David Guillory,事發時,涉案人的兩歲孩子也在車中,他們面對盜竊、謀殺和危害孩童的控罪。

週三現場並沒有案發的踪跡。

有市民說:「聽了有點害怕,這裡一般非常安全,從來沒有聽過發生這種事,我們也感到驚訝。」

