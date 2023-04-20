【灣區新聞】東灣Home Depot保安員截停竊賊期間被槍殺 兩人落網

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Pleasanton市一間Home Depot商場週二下午發生一宗保安人員被殺的事件，警方已經逮捕了兩名涉案的奧克蘭居民。

事件發生在週二下午2點15分於這間在Johnson Drive的Home Depot，受害人是26歲的Blake Mohs，他是商場僱傭來遏制商店偷竊的保安人員。

警方表示，有一名女子相信沒有付錢，就拿走一件電器工具，受害人發現並質問時，女子拿出手槍射向受害人。

警方向受害人家屬了解了他的背景。

警官Erik Silacci說：「Blake是Tri Valley的居民，他是一個兒子、一個兄弟，計劃在今年夏天結婚，他在Home Depot有一段時間，我們的幾位警員認識了他，這些警員昨天到現場，他們現在也同受害人家屬為他哀悼。」

警方在事發後根據所得到的線索，在奧克蘭逮捕了32歲的女疑犯Benicia Knapps，和駕車協助她逃走的31歲David Guillory，事發時，涉案人的兩歲孩子也在車中，他們面對盜竊、謀殺和危害孩童的控罪。

週三現場並沒有案發的踪跡。

有市民說：「聽了有點害怕，這裡一般非常安全，從來沒有聽過發生這種事，我們也感到驚訝。」

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