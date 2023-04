【全國新聞】國會眾議院共和黨人提方案解決聯邦債務上限危機

【KTSF 張麗月報導】

就聯邦債務上限問題,國會眾議院共和黨人週三提出他們的解決方案,當中附加一些限制條款,包括規定聯邦政府每年開支增長的幅度。

聯邦眾議長麥卡錫週三公佈眾議院共和黨人提出解決債務上限問題的法案,當中附加一些限制條款,涉及取消總統拜登推動的部份關鍵政策議程,來交換暫時提高債務上限。

這項名為《限制、節省、增長法》(Limit, Save, Grow Act)建議提高聯邦債務上限1.5萬億元,為期一年,當中涉及限制非必要的政府開支,例如將來年非必要的政府開支總額限制在2022財政年度的水平,並限制每年的聯邦開支增長幅度不得超過1%。

法案也建議收回仍未使用的疫情抒困資金,取消學生貸款債務減免計劃,以及削減對國稅局的專用資金,這個限制政府開支的方案估計可以節省超過4.5萬億元的開支。

麥卡錫呼籲拜登和參議院多數黨領袖舒默坐下來談判解決這個危機。

麥卡錫說:「美國人選出一個分裂的政府,而政府的神聖任務是尋求妥協,因此參眾兩院和白宮現時應談判一個負責任的提高債限方案。」

但他沒有提及他在共和黨團內是否拿到足夠票數去通過法案,暫時也未清楚法案何時提交眾議院全院表決,即使法案在眾議院過關,都未必能在參議院通過。

現時的聯邦債務上限已經突破31.4萬億元,財政部正採用非常規措施,來避免美國的債務出現違約,這些特別措施到今年夏天就會用盡,屆時如果出現債務違約,就會帶來經濟災難性後果。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。