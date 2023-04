【中國新聞】用無人機偷拍「福建艦」 內地軍事迷非法獲取國家秘密罪成

【有線新聞】

中國內地有軍事迷在未經批准下用無人機,拍攝正在建造中的國產航母「福建艦」,結果被裁定非法獲取國家秘密罪成,被判刑一年。

每當有航母或戰機出現,都會吸引很多軍事迷到場拍照,不過為了維護國防安全,沒有經過許可,軍事設備都不能任意拍攝。好像在去年下水的中國第三艘航母「福建艦」,就一度成為不少軍事迷的話題,有人更加專程購買了一款具有遠程高清及攝像功能的最新型號無人機,希望拍攝到「福建艦」這艘中國第一艘配備電磁彈射系統的國產航母,了解當時最新的建造進度。

被告羅某說:「因為當時知道福建艦在我們上海建造,然後我就很想在第一時間,了解到它的一些建造的情況,第一眼親眼目睹福建艦。這樣的話,在我的軍迷圈裏面會有較好的談資,我覺到這個可能是一個很好的機會。」

他又稱,當時網絡和社交媒體上,都充斥著「福建艦」在上海造船廠進行其他裝備工作的照片,誤以為自己去拍攝也沒有問題。

他的行為被有關部門發現,當局指他拍攝到的軍事設備照片都是高清,展現出更多設備細節,可以令境外間諜情報機關,分析出「福建艦」重要敏感設備的性能參數,裁定他非法獲取國家秘密罪成,判囚一年,緩刑一年。

當局再次提醒軍事迷,應主動增強國家安全意識,可以通過合法途徑進行拍攝,但就不能私下闖入軍事禁區或傳播軍事裝備敏感資料。

