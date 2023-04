【全國新聞】兩名啦啦隊成員上錯車遭槍擊 一人重傷

【KTSF 朱慧琪報導】

德州兩名啦啦隊成員,因為在停車場內上錯一架以為是電召的Carpool共乘汽車而遭到槍擊,一人受重傷、一人受輕傷,警方拘捕了一名25歲男子,這宗槍擊案,是美國一週內發生的第三宗因為錯誤而引起的槍擊事件。

Payton Washington是被槍擊的兩名啦啦隊隊員之一,當地警方拘補並起訴25歲男子Pedro Rodriguez Jr.,指他開槍的原因是啦啦隊員在叫電召Carpool汽車後上錯他的車,所以向她們開槍。

Washington受重傷,用直昇機送院,目前在深切治療部留醫,另一名隊員Heather Roth則受了輕傷。

Roth說:「我嘗試向他(槍手)道歉,但他…我的車窗剛降到一半,他就舉手掏出槍射擊我們。」

Rodriguez被控向兩人開槍,保釋金定在50萬元。

