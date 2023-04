【全國新聞】阿拉巴馬派對槍擊案警拘第三名疑犯

【KTSF 張擎鳳報導】

上個星期六晚阿拉巴馬州導致4人死亡的派對槍擊事件,當局週三逮捕第三名疑犯。

Dadeville鎮一戶居民,上週末為女兒舉行16歲生日派對時遭到槍擊,警方已經逮捕三名青少年,涉嫌與這宗大規模槍擊案有關。

阿拉巴馬州執法機構警長Jeremy Burkett說:「正式逮捕並指控Tuskegee市居民,17歲的Ty Reik McCullough,和同樣來自Tuskegee市16歲的Travis McCullough ,兩人都被指控四項魯莽謀殺罪。」

兩名Tuskegee市的青少年疑犯,星期二晚上被捕,而星期三當局再拘捕20歲的疑犯Wilson Hill Junior,在這次的大規模槍擊案中,4人喪生,32人受傷,當中包括15名是受槍傷的青少年。

遇難者中有壽星女的哥哥,他是一名有天份的運動員,獲得體育獎學金,即將上大學。

地區檢察官Mike Segrest表示,四項謀殺指控只是冰山一角,還有更多未定的指控正在審理中。

Segrest說:「即使他們是16歲和17歲的青少年,我們也會當他們是成人來起訴他們。」

疑犯的犯案動機尚未公佈,執法部門仍在要求知情人士提供與案件相關的信息。

