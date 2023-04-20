【全國新聞】阿拉巴馬派對槍擊案警拘第三名疑犯

【KTSF 張擎鳳報導】

上個星期六晚阿拉巴馬州導致4人死亡的派對槍擊事件，當局週三逮捕第三名疑犯。

Dadeville鎮一戶居民，上週末為女兒舉行16歲生日派對時遭到槍擊，警方已經逮捕三名青少年，涉嫌與這宗大規模槍擊案有關。

阿拉巴馬州執法機構警長Jeremy Burkett說：「正式逮捕並指控Tuskegee市居民，17歲的Ty Reik McCullough，和同樣來自Tuskegee市16歲的Travis McCullough ，兩人都被指控四項魯莽謀殺罪。」

兩名Tuskegee市的青少年疑犯，星期二晚上被捕，而星期三當局再拘捕20歲的疑犯Wilson Hill Junior，在這次的大規模槍擊案中，4人喪生，32人受傷，當中包括15名是受槍傷的青少年。

遇難者中有壽星女的哥哥，他是一名有天份的運動員，獲得體育獎學金，即將上大學。

地區檢察官Mike Segrest表示，四項謀殺指控只是冰山一角，還有更多未定的指控正在審理中。

Segrest說：「即使他們是16歲和17歲的青少年，我們也會當他們是成人來起訴他們。」

疑犯的犯案動機尚未公佈，執法部門仍在要求知情人士提供與案件相關的信息。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。