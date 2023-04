【KTSF】

一張去年10月在南灣Los Gatos一個加油站所售出的中獎彩票,至今沒人認領而且也快過期。

該張約150萬元的Powerball中獎彩票,在下星期一4月24號就會過期,根據加州獎券局,去年10月26號開彩,中獎號碼是19-36-37-46-56,特別號碼24。

沒人認投的中獎彩票,是在Los Gatos Boulevard 15380號,前身為76號加油站售出,現時是Mobile加油站。

中獎人在星期一限期前可以前往加州9個獎券局辦公室認領,包括Mipitas及Richmond。

如果最終沒人認領,彩金將會投放到加州公立學校系統,1985年至今已有超過10億元沒人認領的彩金投放到公立學校系統。

