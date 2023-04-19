【國際新聞】被俄羅斯起訴間諜罪的《華爾街日報》記者被拒保釋

April 19, 2023 新聞, 國際新聞, 熱點關注
《華爾街日報》記者是格爾什科維奇 (FRANCE 24 ENGLISH / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

日前被俄羅斯當局起訴間諜罪的《華爾街日報》美國記者格什科維奇，俄國法院裁定他在預審前仍要扣押在莫斯科的監獄。

俄羅斯法院經過閉門聆訊之後，31歲的美國公民格什科維奇不准保釋外出，並且下令將他囚禁在莫斯科的列福爾托沃監獄，等候審訊。

這個監獄通常用來囚禁政治犯，出席聆訊的包括美國駐俄大使Lynne Tracy，Tracy在法院外面對記者說，對格什科維奇的控罪毫無根據，她要求俄國立即釋放他，格什科維奇沒有公開露面已經超過半個月。

消息指，大部份被控間諜罪的聆訊都是閉門舉行，類似的間諜案在俄羅斯，而被告可以贏得上訴，或被洗脫罪名是極之罕有。

格什科維奇被控以記者身份作為掩飾從事間諜活動，俄方指控他為美國收集有關俄羅斯軍工廠的機密情報，指他試圖獲取機密時當場被捕，一旦定罪，最高可被判監禁20年。

格什科維奇已經否認所有指控，並且聲稱，他在俄羅斯只不過是從事新聞採訪活動。

格什科維奇在美國長大，說流利俄語，去年2月俄烏戰爭爆發時，他從倫敦前往俄羅斯，加入《華爾街日報》莫斯科分社工作。

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