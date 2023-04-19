【灣區新聞】灣區大多數縣報稅截止日延後 專家仍建議大家盡早報稅（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括灣區所有縣在內的絕大多數加州民眾，報稅截止日期已經延長到10月16日，不過熟悉稅務的灣區學者建議納稅人還是要盡早報稅，而且就算繳不出補稅金額，也一定要在期限截止前完成報稅，這是為什麼呢？

曾經擔任國稅局IRS律師的聖荷西州大會計和金融系副教授左晶晶（Caroline Chen）週二接受本台專訪，深入探討今年跟報稅相關的議題。

首先納稅人碰到最大的挑戰，普遍就是退稅金額減少了，或是要補稅的金額增加了。

左晶晶說：「很多人會發現他們的退稅，如果合資格退稅的話，很有可能會比去年金額小，還有如果他們欠稅的話，可能會不開心驚訝於他們可能比預期的欠稅金額還高。」

學者表示，這是因為2022稅務年，所有跟疫情相關的給付、寬免，還有稅務扣抵等都已經過期，沒有額外的稅務優惠，等於所有收入都恢復正常課稅，尤其是兒童稅務抵免額補助會出現很大的落差。

左晶晶說：「如果你有小孩又符合兒童稅務抵免額，在2020和2021稅務年有很重大的增加，但是2022則回到了2019年的金額，那是很大的下跌。」

今年受到天災的影響，加州除了東北部三個縣，絕大多數地區的居民，報稅截止日期延後至10月16日，有很多要補稅的民眾，都希望等到最後一刻才報稅，以免荷包大出血，不過學者強烈建議民眾還是盡快申報。

左晶晶說：「不要等到那時候，因為你會忘記的，你可能會開始把文件放錯地方，或出現那種程度的事情。」

而如果真的手頭太緊，付不出補稅該怎麼辦？學者建議這種情況下，還是應該在期限前完成報稅。

左晶晶說：「有很多人認為，既然我付不出錢，我就不應該報稅，但問題在於，有罰款是跟沒報稅相關的，也有罰款是跟沒付錢相關的，問題在於有兩種不同的罰款，所以你可以停止不報稅的罰款，就是去報稅，然後告訴國稅局你欠稅，也告訴加州政府你欠稅，你只是現在不付錢，那麼這個不報稅的罰款，就不會影響到你。」

學者指出，不報稅的罰款更重，因此即使付不出錢，也要報稅，之後再視情況歸還稅務單位欠稅，國稅局甚至有相關計畫，可以協助納稅人繳清欠稅。

至於報稅期間，納稅人最容易犯的錯誤有哪些呢?

左晶晶說：「忘記一些事情，這真的是很常見的錯誤，還有輸入錯誤的數字，也是一個常見的錯誤。」

學者提醒，這些錯誤的發生，有可能導致被國稅局挑出審計，要格外注意。

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