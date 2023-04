【灣區新聞】灣區大多數縣報稅截止日延後 專家仍建議大家盡早報稅（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括灣區所有縣在內的絕大多數加州民眾,報稅截止日期已經延長到10月16日,不過熟悉稅務的灣區學者建議納稅人還是要盡早報稅,而且就算繳不出補稅金額,也一定要在期限截止前完成報稅,這是為什麼呢?

曾經擔任國稅局IRS律師的聖荷西州大會計和金融系副教授左晶晶(Caroline Chen)週二接受本台專訪,深入探討今年跟報稅相關的議題。

首先納稅人碰到最大的挑戰,普遍就是退稅金額減少了,或是要補稅的金額增加了。

左晶晶說:「很多人會發現他們的退稅,如果合資格退稅的話,很有可能會比去年金額小,還有如果他們欠稅的話,可能會不開心驚訝於他們可能比預期的欠稅金額還高。」

學者表示,這是因為2022稅務年,所有跟疫情相關的給付、寬免,還有稅務扣抵等都已經過期,沒有額外的稅務優惠,等於所有收入都恢復正常課稅,尤其是兒童稅務抵免額補助會出現很大的落差。

左晶晶說:「如果你有小孩又符合兒童稅務抵免額,在2020和2021稅務年有很重大的增加,但是2022則回到了2019年的金額,那是很大的下跌。」

今年受到天災的影響,加州除了東北部三個縣,絕大多數地區的居民,報稅截止日期延後至10月16日,有很多要補稅的民眾,都希望等到最後一刻才報稅,以免荷包大出血,不過學者強烈建議民眾還是盡快申報。

左晶晶說:「不要等到那時候,因為你會忘記的,你可能會開始把文件放錯地方,或出現那種程度的事情。」

而如果真的手頭太緊,付不出補稅該怎麼辦?學者建議這種情況下,還是應該在期限前完成報稅。

左晶晶說:「有很多人認為,既然我付不出錢,我就不應該報稅,但問題在於,有罰款是跟沒報稅相關的,也有罰款是跟沒付錢相關的,問題在於有兩種不同的罰款,所以你可以停止不報稅的罰款,就是去報稅,然後告訴國稅局你欠稅,也告訴加州政府你欠稅,你只是現在不付錢,那麼這個不報稅的罰款,就不會影響到你。」

學者指出,不報稅的罰款更重,因此即使付不出錢,也要報稅,之後再視情況歸還稅務單位欠稅,國稅局甚至有相關計畫,可以協助納稅人繳清欠稅。

至於報稅期間,納稅人最容易犯的錯誤有哪些呢?

左晶晶說:「忘記一些事情,這真的是很常見的錯誤,還有輸入錯誤的數字,也是一個常見的錯誤。」

學者提醒,這些錯誤的發生,有可能導致被國稅局挑出審計,要格外注意。

