【灣區新聞】舊金山意大利餐廳獲發大麻零售牌照 市參議會否決市民上訴（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市府規劃委員會在2月一致通過向日落區一間意大利餐廳發出大麻零售牌照，即時惹來附近商戶和居民不滿，有市民向市府提出上訴，市參議會週二開會，最終市參事以9比2贊成發牌，上訴失敗。

有市民開會前去到市府大樓集會，當中住在意大利餐廳Gold Mirror附近的上訴人Lefteris Eleftheriou指，餐廳對面就有一間幼兒園，而根據規管，大麻店600呎內不可以有學校，但幼兒園就不在規管範圍內，他不滿法例有漏洞。

Eleftheriou說：「不知為何市府的規管不包含幼兒園，這對3歲和4歲的兒童不公平，他們就和5歲和6歲的兒童一樣脆弱，我不明白為什麼會有漏洞，我們需要修理這個漏洞、保護所有兒童，確保他們的安全。」

他指，不反對正當和有道德地使用大麻，但反對將大麻店開在有很多兒童的地方。

另一位家長朱偉（Selena Chu）表示，市府規劃委員會在2月舉行公聽會，當時有過百名市民發表反對聲音，但委員會就沒有理會他們。

她說，大麻店附近有幼兒園、有兒童牙科診所、有武術學校，有很多小朋友聚集。

朱偉說：「住在第7區和第4區的居民，特別是那一條街，全部的小商業，都已經反映了反對Taraval街800號出售大麻，因為首先它是一間餐廳，在餐廳裏又出售意大利粉，又出售大麻是不可以的。」

反對市民之後去到會上發言，市參事殷嘉立表示，法例的目的就是規管大麻遠離小童，但規管卻不包含幼兒園，反對在這個地點發牌。

除了他和Catherine Stefani，其餘市參事全數贊成發牌，因此上訴失敗。

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