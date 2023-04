【灣區新聞】舊金山意大利餐廳獲發大麻零售牌照 市參議會否決市民上訴（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府規劃委員會在2月一致通過向日落區一間意大利餐廳發出大麻零售牌照,即時惹來附近商戶和居民不滿,有市民向市府提出上訴,市參議會週二開會,最終市參事以9比2贊成發牌,上訴失敗。

有市民開會前去到市府大樓集會,當中住在意大利餐廳Gold Mirror附近的上訴人Lefteris Eleftheriou指,餐廳對面就有一間幼兒園,而根據規管,大麻店600呎內不可以有學校,但幼兒園就不在規管範圍內,他不滿法例有漏洞。

Eleftheriou說:「不知為何市府的規管不包含幼兒園,這對3歲和4歲的兒童不公平,他們就和5歲和6歲的兒童一樣脆弱,我不明白為什麼會有漏洞,我們需要修理這個漏洞、保護所有兒童,確保他們的安全。」

他指,不反對正當和有道德地使用大麻,但反對將大麻店開在有很多兒童的地方。

另一位家長朱偉(Selena Chu)表示,市府規劃委員會在2月舉行公聽會,當時有過百名市民發表反對聲音,但委員會就沒有理會他們。

她說,大麻店附近有幼兒園、有兒童牙科診所、有武術學校,有很多小朋友聚集。

朱偉說:「住在第7區和第4區的居民,特別是那一條街,全部的小商業,都已經反映了反對Taraval街800號出售大麻,因為首先它是一間餐廳,在餐廳裏又出售意大利粉,又出售大麻是不可以的。」

反對市民之後去到會上發言,市參事殷嘉立表示,法例的目的就是規管大麻遠離小童,但規管卻不包含幼兒園,反對在這個地點發牌。

除了他和Catherine Stefani,其餘市參事全數贊成發牌,因此上訴失敗。

