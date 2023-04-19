【灣區新聞】Palo Alto一晚發生兩宗持槍劫案 警拘三疑犯

April 19, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Palo Alto Police)

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Palo Alto週一晚間連續發生兩宗持槍搶劫，警方拘捕了三個涉案疑犯。

事發地點分別是在Trinity Lane 1100號街區，及Marshall Drive 800號街區兩戶住宅外。

警方近日公佈，已拘捕三名年齡在18到21歲的涉案奧克蘭居民，分別是18歲的Siahola J’lan Tupouata、21歲的Tavita Lauti Fifita，及19歲的Curtis Eddie Charles Freeman。

週一晚，Palo Alto警方先是在約6點半接報Trinity Lane發生持槍搶劫案，兩名匪徒在事主一家人停好車後，持槍威脅他們，搶走他們的手機，並乘著由第三個匪徒駕駛的一輛白色SUV逃去。

警方在調查該案件時，又獲報於Marshall Drive上，一名婦人也在家門外遭搶劫，犯案手法及對匪徒的形容與前一宗案件相符，兩宗案件只相隔25分鐘。

Palo Alto警方依線索，確認白色接應車輛為一部於奧克蘭失竊的白色2020 Kia Sportage，舊金山警方在晚間9點多在市內欄查該車輛後，通知Palo Alto警方車內有四名男子及所有贓物。

警方調查後發現，除了Palo Alto兩宗槍案，疑犯還涉及第三宗Milpitas的持槍搶劫，另外警方還拘捕車上第四名16歲未成年男子，他也是奧克蘭居民，並有緩刑違規記錄。

警方仍在調查他與其他案件的關聯性，但就不會釋出未成年身份。

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