【灣區新聞】Palo Alto一晚發生兩宗持槍劫案 警拘三疑犯

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Palo Alto週一晚間連續發生兩宗持槍搶劫,警方拘捕了三個涉案疑犯。

事發地點分別是在Trinity Lane 1100號街區,及Marshall Drive 800號街區兩戶住宅外。

警方近日公佈,已拘捕三名年齡在18到21歲的涉案奧克蘭居民,分別是18歲的Siahola J’lan Tupouata、21歲的Tavita Lauti Fifita,及19歲的Curtis Eddie Charles Freeman。

週一晚,Palo Alto警方先是在約6點半接報Trinity Lane發生持槍搶劫案,兩名匪徒在事主一家人停好車後,持槍威脅他們,搶走他們的手機,並乘著由第三個匪徒駕駛的一輛白色SUV逃去。

警方在調查該案件時,又獲報於Marshall Drive上,一名婦人也在家門外遭搶劫,犯案手法及對匪徒的形容與前一宗案件相符,兩宗案件只相隔25分鐘。

Palo Alto警方依線索,確認白色接應車輛為一部於奧克蘭失竊的白色2020 Kia Sportage,舊金山警方在晚間9點多在市內欄查該車輛後,通知Palo Alto警方車內有四名男子及所有贓物。

警方調查後發現,除了Palo Alto兩宗槍案,疑犯還涉及第三宗Milpitas的持槍搶劫,另外警方還拘捕車上第四名16歲未成年男子,他也是奧克蘭居民,並有緩刑違規記錄。

警方仍在調查他與其他案件的關聯性,但就不會釋出未成年身份。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。