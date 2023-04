【KTSF】

中半島Pacifica市出現「露體狂」,在停車場向一名受害人露體,警方呼籲未報案的受害人,或任何目擊者提供更多線索。

受害人指事發在4月7日晚上5時多,地點是Oceana大道1600號近Eureka Drive一個停車場。

受害人當時坐在車內,疑犯將車停泊在受害人車旁,然後打開司機位車門,向受害人「露體」,隨後疑犯立即離開現場。

受害人向警方描述,疑犯是約20多歲拉美裔男人,身型苗條、中等膚色、黑髮和深色眼睛,疑犯當時駕駛一部舊款黑色四門房車。

Pacifica警方呼籲未報案的受害人,或任何目擊者,向Pacifica警局提供更多線索,電話:(650) 738-7314,匿名者可使用特別熱線:(650) 359-4444,案件編號:23-0852。

