【KTSF 傅景竑報導】

紐約曼哈頓近金融區一座停車場週二倒塌,一人死亡。

位於紐約曼哈頓金融區一楝三層高的停車場,在當地時間星期二下午4點鐘倒下,與市府大樓及布里克林橋相隔幾個街口,離紐約交易所不到一公里,造成一人死亡至少5人受傷。

當局指一個工人被困在頂層,救援人員要從鄰近的天台將他救起,紐約市長Eric Adams指事件令大樓極不穩定。

Adams說:「一台機械搜救犬可以進入大樓,這不用派人進入不穩定的大樓搜救,是我們最理想的情況,我們也利用空拍無人機科技,給我們看到大樓現時的真實情況,這楝大樓現時完全不穩定。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。