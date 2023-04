【KTSF 張擎鳳報導】

緬因州一戶人家4人被槍殺身亡,不久之後附近一條高速公路亦發生槍擊,造成另外3人受傷,警方認為這兩宗事件相有關聯,目前拘留一名懷疑涉案人士。

當局說星期二早上接報,到Bowdoin市一所房屋,發現屋內有4個人中槍死去,不久之後,在Yarmouth地區295號州際公路南行方向的幾輛車遭到槍擊,3人受傷,當局已拘留一位懷疑涉案人士。

緬因州警方發言人說,兩宗槍擊事件相互關聯,但沒有說到案件背後的動機,或確定被拘留者的身份。

