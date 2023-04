【全國新聞】美國霍士和解誹謗訴訟 向Dominion付逾7億元

【有線新聞】

美國霍士集團及旗下霍士新聞,就2020年大選指投票機竊取選票的報道,遭多米寧投票機公司控告誹謗,雙方達成和解,霍士同意支付逾7億美元,據了解毋需公開道歉。

多米寧投票機公司的律師團隊與被控誹謗的霍士集團及霍士新聞代表,周二到特拉華州的法庭應訊。

不過選好遴選陪審團後遲遲未開案陳詞,法官便宣布雙方達成和解,霍士新聞同意支付7.875億美元,是控方索償金額的一半,但已是美國傳媒涉及誹謗已知的最高和解金額。

多米寧公司指霍士新聞2020年大選的報道損害公司聲譽,播出及認同共和黨參選人特朗普聲稱選舉結果被操縱的說法,指投票機將選票轉移給民主黨的拜登。

法庭文件顯示霍士內部,包括主席梅鐸,曾稱不相信大選舞弊,但電視台仍然播出內容以催谷收視。

多米寧代表律師指,和解象徵真相和民主的勝利,亦顯示相關指控無根據:「真相很重要,撒謊有後果。」

多米寧行政總裁更透露,霍士已承認說謊:「霍士承認就多米寧撒謊,嚴重損害我們公司、職員和客戶。」

知情人士透露,和解協議沒要求霍士公開道歉,或在節目上承認散播假消息。

霍士發聲明指,和解反映公司繼續保證最高新聞標準。

這次達成和解,免除傳媒大亨梅鐸及霍士節目主持作證的局面,不過霍士仍面臨其他投票技術公司控告誹謗的官司。

