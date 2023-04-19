【灣區新聞】東華醫院病人將可透過遙距看診 接受UCSF專科醫生診治（視頻）

【KTSF 蔡煒報導】

東華醫院與加州大學舊金山（三藩市）醫療中心（UCSF Health）簽署長期合作協議，這份協議的內容是什麼？對病人有什麼意義？

東華醫院週二和加州大學舊金山醫療中心（UCSF Health）簽署長期合作協議，這表示以後東華醫院的病人，能夠透過遙距看診，接受UCSF專科醫生的診治。

早在去年5月，東華醫院已經和UCSF成立了一個初級中風治療中心，由UCSF的醫療團隊為東華醫院的中風病人，提供遠程醫療服務。

東華醫院行政總裁張建清博士說：「只講中文的病人，很難去主流的醫院，有很多的困難，這樣我們可以把很好的服務帶到我們的社區，同時可以在我們很熟悉的環境，可以講自己的語言，吃自己的食物，還可以享受到UCSF專科、專家的服務。」

張建清表示，透過合作，東華醫院能夠和UCSF共享醫療資源，針對部分專科疾病患者也有相應的專科專家團隊提供治療方案。

UCSF Health的行政總裁Suresh Gunasekaran強調，這項合作是建立在兩個醫療機構的共同價值觀之上。

Gunasekaran說：「我們可以合作的，是將UCSF的科學和臨床卓越成就，設法透過合作關係輸進這裡，與這間醫院優秀的臨床醫生和護理團隊建立夥伴關係，為這裡的病人，從根本上提供不一樣的護理。」

鑑於過去合作的成功，東華醫院和UCSF Health計劃擴展更多合作項目，例如設立亞急性護理中心、心肺科護理服務、癌症中心，以及安寧護理等專科服務。

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