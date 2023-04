【灣區新聞】東華醫院病人將可透過遙距看診 接受UCSF專科醫生診治（視頻）

【KTSF 蔡煒報導】

東華醫院與加州大學舊金山(三藩市)醫療中心(UCSF Health)簽署長期合作協議,這份協議的內容是什麼?對病人有什麼意義?

東華醫院週二和加州大學舊金山醫療中心(UCSF Health)簽署長期合作協議,這表示以後東華醫院的病人,能夠透過遙距看診,接受UCSF專科醫生的診治。

早在去年5月,東華醫院已經和UCSF成立了一個初級中風治療中心,由UCSF的醫療團隊為東華醫院的中風病人,提供遠程醫療服務。

東華醫院行政總裁張建清博士說:「只講中文的病人,很難去主流的醫院,有很多的困難,這樣我們可以把很好的服務帶到我們的社區,同時可以在我們很熟悉的環境,可以講自己的語言,吃自己的食物,還可以享受到UCSF專科、專家的服務。」

張建清表示,透過合作,東華醫院能夠和UCSF共享醫療資源,針對部分專科疾病患者也有相應的專科專家團隊提供治療方案。

UCSF Health的行政總裁Suresh Gunasekaran強調,這項合作是建立在兩個醫療機構的共同價值觀之上。

Gunasekaran說:「我們可以合作的,是將UCSF的科學和臨床卓越成就,設法透過合作關係輸進這裡,與這間醫院優秀的臨床醫生和護理團隊建立夥伴關係,為這裡的病人,從根本上提供不一樣的護理。」

鑑於過去合作的成功,東華醫院和UCSF Health計劃擴展更多合作項目,例如設立亞急性護理中心、心肺科護理服務、癌症中心,以及安寧護理等專科服務。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。