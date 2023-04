【灣區新聞】舊金山亞洲藝術博物館館長許杰宣布兩年後卸任（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山亞洲藝術博物館館長許杰宣布將在兩年後卸任,目前也開始物色新館長人選,許杰也向談了他領導亞博15年的心得。

從2008年開始,在舊金山亞洲藝術博物館擔任館長的許杰,除了克服2008年的金融危機和過去三年的疫情,最具體的成就是為博物館籌建1億的項目,將運作基金擴大三倍,展場擴大三倍。

許杰說:「一方面,我覺得我們大大提升了舊金山亞洲藝術博物館在國際上的地位,另一方面,我們生化了我們在社區的根源,同社區的關係更加密切,我的願景是亞博為人人,但是首先服務的對象,就是我們社區的民眾,所以這方面我覺得很自豪。」

而擔任亞洲藝術博物館館長15年,自然也有最喜歡的藝術品,許杰最喜愛的,是這座商代晚期的中國犀牛青銅器,他說也是博物館的吉祥物。

許杰說:「我對它的感情特別深厚,第一、它是唯一,第二、它特別可愛,因為中國青銅器以動物為造型的,數量非常少,在這麼少的數量當中,以犀牛為造型的就那麼一件,第三、也是容易促使我們對今天的生態做出更多的關懷,因為三千年前,中國大地到處都有犀牛和大象,不斷的因為生態的變化,人為的、對資源的耗費,森林全部退化,大象和犀牛也都全部退化,到了中國明代,也就沒有再看到野生的犀牛了。」

找尋下一任館長的工作,將會在未來兩年展開,他希望看到的最佳人選,應該具備什麼樣的條件?

許杰說:「第一要熱愛藝術,特別是亞洲藝術和亞裔美國藝術,然後要有非常大的雄心,我覺得要有非常大的好奇心、好學、不斷開創,然後要於團結員工,和社區進行很好的溝通,同政界、社會的方方面面都有很好的溝通能力,具前瞻性的戰略眼光,和非常積極、樂觀的工作精神,這是所有館長的基礎。」

許杰表示,每一個機構的所有職員服務都會有年限,卸任了不等於不再介入博物館的工作,他認為會介入學術界,但也會培養下一代的領導者,也會繼續參與大型項目。

