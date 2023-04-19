【灣區新聞】舊金山亞洲藝術博物館館長許杰宣布兩年後卸任（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山亞洲藝術博物館館長許杰宣布將在兩年後卸任，目前也開始物色新館長人選，許杰也向談了他領導亞博15年的心得。

從2008年開始，在舊金山亞洲藝術博物館擔任館長的許杰，除了克服2008年的金融危機和過去三年的疫情，最具體的成就是為博物館籌建1億的項目，將運作基金擴大三倍，展場擴大三倍。

許杰說：「一方面，我覺得我們大大提升了舊金山亞洲藝術博物館在國際上的地位，另一方面，我們生化了我們在社區的根源，同社區的關係更加密切，我的願景是亞博為人人，但是首先服務的對象，就是我們社區的民眾，所以這方面我覺得很自豪。」

而擔任亞洲藝術博物館館長15年，自然也有最喜歡的藝術品，許杰最喜愛的，是這座商代晚期的中國犀牛青銅器，他說也是博物館的吉祥物。

許杰說：「我對它的感情特別深厚，第一、它是唯一，第二、它特別可愛，因為中國青銅器以動物為造型的，數量非常少，在這麼少的數量當中，以犀牛為造型的就那麼一件，第三、也是容易促使我們對今天的生態做出更多的關懷，因為三千年前，中國大地到處都有犀牛和大象，不斷的因為生態的變化，人為的、對資源的耗費，森林全部退化，大象和犀牛也都全部退化，到了中國明代，也就沒有再看到野生的犀牛了。」

找尋下一任館長的工作，將會在未來兩年展開，他希望看到的最佳人選，應該具備什麼樣的條件？

許杰說：「第一要熱愛藝術，特別是亞洲藝術和亞裔美國藝術，然後要有非常大的雄心，我覺得要有非常大的好奇心、好學、不斷開創，然後要於團結員工，和社區進行很好的溝通，同政界、社會的方方面面都有很好的溝通能力，具前瞻性的戰略眼光，和非常積極、樂觀的工作精神，這是所有館長的基礎。」

許杰表示，每一個機構的所有職員服務都會有年限，卸任了不等於不再介入博物館的工作，他認為會介入學術界，但也會培養下一代的領導者，也會繼續參與大型項目。

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