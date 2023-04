【KTSF】

由於西南航空(Southwest)遇技術問題,聯邦航管局(FAA)應西南的要求,暫時停飛全國的西南航空班機,導致西南航空週二航班大延誤。

西南航空表示,因為電腦防火牆故障,導致數據連接出問題,並要求聯邦航管局(FAA)准許週二停飛全國的西南航空航班。

根據FlightAware數據,截至中午,已有超過1,820班航班延誤,目前佔週二飛行時間表的4成3。

西南航空對事件致歉,並表示正努力復修,致力將延誤減到最少。

上一次西南航空的航班大延誤就在去年12月發生,因天氣影響和人手不足等問題,西南航空在聖誕期間取消了近1.7萬班航班,令公司損失超過10億美元。

