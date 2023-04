【KTSF】

俄勒岡州Malheur縣地檢處證實,拘捕了涉嫌星期六晚槍殺Nyssa市一名後備警員的疑犯。

案發當晚Nyssa市警局接報,有人破壞物業,並威脅房屋內的居民,43歲的後備警員Joseph Johnson抵達案發現場時,36歲的疑犯Rene Castro已經開車逃走。

後備警員Johnson開車追捕疑犯的時候,疑犯將車停在路邊,然後向Johnson開槍,他當場死亡,遺下妻子與兩個孩子。

當局週一拘捕了疑犯。

