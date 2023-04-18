【灣區新聞】男子涉嫌在Milbrae一超市停車場滋擾他人被追緝（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣警表示，一名男子日前在Millbrae市的Safeway超市停車場，向一架停在停車場的汽車吐口水，拳打腳踢，並向汽車裡面的男事主展示手槍。

當局在上週五晚上接報到El Camino Real 525號路段的Safeway停車場，男事主指，他在晚上11點左右停泊在該停車場，這時一個陌生男子站在車前掀起衣服，展示腰間上的黑色手槍。

男事主亦告訴警方，這名男子向他車窗吐口水，用拳敲打擋風玻璃，並用腳踢車，其後該名男子開著一輛沒有車牌的白色Cadillac Escalade離開。

當局正尋找一名30歲的菲律賓裔男子，身高約5呎10吋，體重約200磅，他戴著黑色帽子，身穿紅色外套，白色T恤和灰色運動褲。

任何人如有相關資訊，可致電(800) 547-2700。

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