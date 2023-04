【灣區新聞】男子涉嫌在Milbrae一超市停車場滋擾他人被追緝（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣警表示,一名男子日前在Millbrae市的Safeway超市停車場,向一架停在停車場的汽車吐口水,拳打腳踢,並向汽車裡面的男事主展示手槍。

當局在上週五晚上接報到El Camino Real 525號路段的Safeway停車場,男事主指,他在晚上11點左右停泊在該停車場,這時一個陌生男子站在車前掀起衣服,展示腰間上的黑色手槍。

男事主亦告訴警方,這名男子向他車窗吐口水,用拳敲打擋風玻璃,並用腳踢車,其後該名男子開著一輛沒有車牌的白色Cadillac Escalade離開。

當局正尋找一名30歲的菲律賓裔男子,身高約5呎10吋,體重約200磅,他戴著黑色帽子,身穿紅色外套,白色T恤和灰色運動褲。

任何人如有相關資訊,可致電(800) 547-2700。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved.

