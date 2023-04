【全國新聞】FBI逮捕兩華裔 涉嫌在紐約華埠經營地下僑警站（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

CNN引述聯邦司法部消息,聯邦調查局逮捕了兩個被指是中國特工的華裔人士,指他們涉嫌在紐約市華埠營運一個地下僑警站,另外,當局也起訴34個中國公安人員,指他們涉嫌騷擾在美國的異議分子。

根據CNN的報導,紐約東區聯邦檢控官發言人John Marzulli透露,兩個在曼哈頓華埠營運一間未申報的地下僑警站,執法當局在秋天執行搜查令之後,將這個非法設施關閉。

兩名被捕人士是61歲姓名譯音盧健旺(Harry Lu Jianwang),和59歲姓名譯音陳金平(Chen Jinping),他們都是美國公民,週一上午在住家被逮捕。

聯邦司法部也同時宣布起訴34個中華人民共和國的公安人員,指他們騷擾在美國批評中國政府的中國公民。

當局認為,這34人居住在中國,沒有被逮捕,聯邦司法部相信他們屬於一個稱為“912 特別項目工作小組”的成員,目的在於影響人們對中國的國際形象。

當局表示,這些特工利用社交媒體,上載有利於中國的資訊,並攻擊看似反對的聲音,這包括美國和在全世界的中國民運人士。

聯邦監控官表示,這些人在中國公安部的指導下,設立並使用看似美國居民的社交媒體賬戶,然後在一些政治議題上發表意見,例如美國的外交政策、香港民權議題、俄羅斯侵略烏克蘭、Covid疫情,和美國在George Floyd警暴案,引發與種族正義有關的示威活動。

聯邦司法部檢控官也說,這些中國特工上載文章與視頻,抨擊在美國的中國民運人士,當中包括具體的死亡恐嚇,另外也用恐嚇手段迫使一些人,放棄參加和民運有關的示威活動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。