【全國新聞】FBI逮捕兩華裔 涉嫌在紐約華埠經營地下僑警站（視頻）

April 18, 2023 新聞, 全國消息, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

CNN引述聯邦司法部消息，聯邦調查局逮捕了兩個被指是中國特工的華裔人士，指他們涉嫌在紐約市華埠營運一個地下僑警站，另外，當局也起訴34個中國公安人員，指他們涉嫌騷擾在美國的異議分子。

根據CNN的報導，紐約東區聯邦檢控官發言人John Marzulli透露，兩個在曼哈頓華埠營運一間未申報的地下僑警站，執法當局在秋天執行搜查令之後，將這個非法設施關閉。

兩名被捕人士是61歲姓名譯音盧健旺（Harry Lu Jianwang），和59歲姓名譯音陳金平（Chen Jinping），他們都是美國公民，週一上午在住家被逮捕。

聯邦司法部也同時宣布起訴34個中華人民共和國的公安人員，指他們騷擾在美國批評中國政府的中國公民。

當局認為，這34人居住在中國，沒有被逮捕，聯邦司法部相信他們屬於一個稱為“912 特別項目工作小組”的成員，目的在於影響人們對中國的國際形象。

當局表示，這些特工利用社交媒體，上載有利於中國的資訊，並攻擊看似反對的聲音，這包括美國和在全世界的中國民運人士。

聯邦監控官表示，這些人在中國公安部的指導下，設立並使用看似美國居民的社交媒體賬戶，然後在一些政治議題上發表意見，例如美國的外交政策、香港民權議題、俄羅斯侵略烏克蘭、Covid疫情，和美國在George Floyd警暴案，引發與種族正義有關的示威活動。

聯邦司法部檢控官也說，這些中國特工上載文章與視頻，抨擊在美國的中國民運人士，當中包括具體的死亡恐嚇，另外也用恐嚇手段迫使一些人，放棄參加和民運有關的示威活動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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