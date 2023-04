【全國新聞】加州州大學生發起組織工會 為學生員工爭取權益（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州立大學系統(CSU)來自23間校園的學生,鑑於校園工作的時薪追不上生活成本,發起組織工會運動,為學生員工爭取權益。

今次運動有大約一萬個加州州立大學的學生參加,學生代表收集了來自23間校園的簽名,在週一早上向加州公共就業關係理事會(PERB)申請組織工會。

代表非學生員工的加州州立大學僱員工會主席Catherine Hutchinson指,今次是全美史上最大規模的學生工會組織運動,她形容校方壓榨學生員工,不向他們提供醫療保險和病假。

Hutchinson說:「我們很多員工都和學生共事,學生向我們訴苦,因為校方要求他們做工會員工的職務,卻無工會的薪金、福利或保護,我們支持學生組織工會,因為這是正確的事。」

支持學生組織工會的加州眾議員Liz Ortega形容,今次是歷史性的時刻。

Ortega說:「在這富國中,太多員工得不到應得的尊重和薪金,唯一方法能改變權力平衡,就是和同事團結起來加入工會。」

目前學生員工每星期只可以在校內工作最多20小時,學生Grayce Honsa表示,她受到加州大學(UC)系統的罷工運動啟發。

Honsa說:「很多學生員工為生計打工,校方卻不回報那些每天保持校園運作的人,而這些工作都不穩定,隨時新學生群來取代你,他們不會發聲,加州州立大學需要照顧好學生,聆聽他們聲音,因為我們的意見是重要的。」

另外,亦有學生員工指,每個學期的泊車證需要340元,而他擔任校園電台的經理,只是領取最低工資,加上需要應付學業,令他疲憊不堪。

一旦PERB允許學生員工組織工會,他們就會開始和校方談判。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。