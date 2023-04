【中國新聞】紐約兩華裔涉為中國營運「秘密警察站」遭起訴 中方斥屬抹黑

【有線新聞】

美國起訴兩名華裔紐約居民,涉嫌為中國營運「秘密警察站」,數十名中方官員則被控在網上騷擾不同政見人士。中方重申不存在「海外警察站」,堅決反對美國詆毀污衊抹黑,大搞政治操弄。

紐約唐人街這幢6層高的玻璃幕牆建築,被指是中國海外「秘密警察站」的所在地。

美國司法部起訴紐約華裔居民,61歲盧建旺和59歲陳金平依從中國官員指示營運警察站,未申報下串謀擔當中國政府代理人,相關機構去年秋季關閉。案情指盧建旺2018年試圖說服一名被視為中國逃犯的人回國,去年協助北京當局尋找一名民主派人士。兩人承認得悉被調查後,刪除與中方官員的通訊紀錄,另外再被控妨礙司法公正。

檢察官又起訴數十名中國官員,包括34名公安部官員,在社交平台騷擾在美的不同政見人士,散播中國政治宣傳以及指派一名美國電訊企業員工在公司平台打壓相關人士。

司法部強調不容中國政府侵擾在美國尋求庇護的人,美國檢察官皮斯說:「這些公安官員被控參與跨國打壓計劃,針對紐約和美國其他地方的華人社區。正如控罪顯示,公安部一再公然侵犯美國國家主權,包括在紐約市中心開設並營運警察站。」

中方回應稱堅決反對美國詆毀污衊抹黑、大搞政治操弄,公然起訴中國執法部門官員,重申根本不存在「海外警察站」。

中國外交部發言人汪文斌反斥美國長期以秘密監視、非法監聽和全球追捕等手段打壓異己,敦促美方反躬自省,摒棄冷戰思維和意識形態偏見,立即停止錯誤做法及抹黑中國,強調「海外警察站」的說法毫無事實根據,希望有關方面不應渲染炒作、借題發揮。

