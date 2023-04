【灣區新聞】聖荷西及Santa Clara縣獲一億聯邦補助 應對無家可歸問題（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西及Santa Clara縣週一獲得聯邦政府一億多元的大筆補助,應對縣內嚴重的無家可歸問題。

聯邦住房和城市發展部(HUD)區域執行長Jason Pu週一宣布,聯邦政府將撥款1.712億元,致力於應對全國的無家可歸問題。

這項撥款將資助全國上百項無家可歸及相關防治措施的補助,也是拜登政府應對無家可歸計劃的一部份,該計劃的目標是於2025年前,把全國的無家可歸人口減少25%。

當中Santa Clara縣就將獲得1110多萬元的補助,縣議會主席Susan Ellenberg週一代表縣府感謝聯邦政府的補助,並表示縣議會在近年在無家可歸問題上,已投入大量心力。

Ellenberg說:「僅自2020年以來,我們的系統已幫助一萬多名無家可歸人士找到永久住房,單在2022年,就有3500多人獲得安置,比前一年增加了18%。」

Ellenberg週一也列出多項透過這次州補助將受惠的開發項目及輔助服務,包括多個已計劃的臨時住房,及更長久的可負擔房屋。

她也表示,在往後將繼續與聯邦、州、各市府,還有社區的領袖及團體配合,持續改善無家可歸問題。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)也感謝政府從上到下所有階層的合作,還有對無家可歸議題的關注,包括總統拜登。

馬漢說:「我首先要非常感謝聯邦政府,我在1月有機會與總統拜登和住房部長Marcia Fudge會談,他們都表明關注這項危機,並說這是一個優先事項,我們今天在此看到了成果。」

多數統計中,加州目前是全國無家可歸問題最嚴重的州,聖荷西的無家可歸人數更是在全國排名前五之內,又因為處於高收入的矽谷地區,無家可歸及貧富差距的議題更受全國關注。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。