【全國新聞】密蘇里州非裔少年按錯門鈴 遭白人屋主開槍

【KTSF 朱慧琪報導】

密蘇里州一名16歲非洲裔青少年,上星期四晚上因為按錯門鈴,被白人屋主開槍,打傷頭部左側和右臂,他目前情況穩定,他的家人發起眾籌,捐款已經超過目標,現在快接近兩百萬。

週一幾百人在密蘇里州Kanasa市,抗議日前一名白人屋主向16歲非洲裔少年Ralph Yarl開槍,子彈擊中非洲裔少年頭部左側和右臂。

事發在星期四晚10時左右,Yarl要去接雙胞胎弟弟,又沒帶手機,他將原本要去115th Terrace,去錯了115th Street,他按門鈴後,一名開門的84歲白人男子看了Yarl一眼,接著對他開了兩槍,Yarl爬起來找鄰居求助,但沒有人幫他,直到有人要他躺在地上,雙手舉起才報警求助。

Yarl的家人說,他在學校是一位非常優秀的學生,在科技及音樂都表現優異,獲獎無數,他的家人在GoFundMe發起眾籌,為他籌集醫藥費、大學學費及實現他去西非旅行的心願,現在已籌得接近兩百萬元,超過150萬元的目標。

目前Yarl還在醫院,復原情況良好,當地民眾發起集會遊行,要求檢方起訴開槍的白人屋主。

當地地檢處週一傍晚宣布決定起訴涉嫌向Yarl開槍的84歲屋主兩項嚴重控罪,包括一級襲擊他人,以及使用武力從事刑事罪行的控罪。

