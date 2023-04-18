【全國新聞】密蘇里州非裔少年按錯門鈴 遭白人屋主開槍

【KTSF 朱慧琪報導】

密蘇里州一名16歲非洲裔青少年，上星期四晚上因為按錯門鈴，被白人屋主開槍，打傷頭部左側和右臂，他目前情況穩定，他的家人發起眾籌，捐款已經超過目標，現在快接近兩百萬。

週一幾百人在密蘇里州Kanasa市，抗議日前一名白人屋主向16歲非洲裔少年Ralph Yarl開槍，子彈擊中非洲裔少年頭部左側和右臂。

事發在星期四晚10時左右，Yarl要去接雙胞胎弟弟，又沒帶手機，他將原本要去115th Terrace，去錯了115th Street，他按門鈴後，一名開門的84歲白人男子看了Yarl一眼，接著對他開了兩槍，Yarl爬起來找鄰居求助，但沒有人幫他，直到有人要他躺在地上，雙手舉起才報警求助。

Yarl的家人說，他在學校是一位非常優秀的學生，在科技及音樂都表現優異，獲獎無數，他的家人在GoFundMe發起眾籌，為他籌集醫藥費、大學學費及實現他去西非旅行的心願，現在已籌得接近兩百萬元，超過150萬元的目標。

目前Yarl還在醫院，復原情況良好，當地民眾發起集會遊行，要求檢方起訴開槍的白人屋主。

當地地檢處週一傍晚宣布決定起訴涉嫌向Yarl開槍的84歲屋主兩項嚴重控罪，包括一級襲擊他人，以及使用武力從事刑事罪行的控罪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。