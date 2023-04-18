【全國新聞】田州國民警衛軍空軍人員涉嫌在網站申請做殺手被捕

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聯邦司法部透露，田納西州一個國民警衛軍空軍人員，向一個仿真的打手網站申請做殺手，他已經被捕。

案情指，21歲的國民警衛軍空軍人員Josiah Ernesto Garcia，在今年2月向仿真網站rentahitman.com申請做殺手，他聲稱要做外快來養家，同意以5千元去殺害指定的目標。

他透過網站向FBI臥底人員遞交個人資料，到上週三與臥底人員約定在一個公園見面，以便拿到目標的照片，及預付款項2500元，見面時並問臥底人員是否需要他完事後出示屍體照片。

此時，聯邦人員將他拘捕，並在他家中搜出一把來福槍。

就在上週另一名國民警衛軍的空軍人員，因為涉嫌在網上群眾中洩漏軍事機密文件而被捕。

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