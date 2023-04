【KTSF 尹晉豪報導】

880號公路5歲女童遭流彈擊中死亡的案件,事件中被捕的三名疑犯,其中兩名在週一上午出庭。

法院將對其中一名疑犯Emmanuel Sarango的傳訊,推遲到週三。

Alameda縣地檢處表示,他是日前涉及5歲女童,Eliyanah Crisostomo遭流彈擊中死亡案件的三名幫派成員之一。

地檢官又指,他和Kristo Ayala,以及Humberto Anaya,日前在Fremont市的880號公路上,故意向5歲女童的汽車開槍,他們三人都面臨11項重罪,當中包括謀殺,以及當天稍早時候的另一宗槍擊事件有關控罪。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。