【全國新聞】阿拉巴馬州生日派對發生槍擊案 至少4人喪生

本週末全國有兩個州正調查大規模致命槍擊事件,在阿拉巴馬州,至少有4人在一場16歲生日派對中喪生,其中至少有15名青少年因槍傷接受治療,同時在肯塔基州的一場槍案中,至少有兩人死亡及多人受傷。

阿拉巴馬州Dadeville市警察局長向媒體表示,不希望讓這場槍案影響大眾對Dadeville和該市優秀市民的看法。

星期六晚間,當地一場16歲生日派對上發生致命的大規模槍擊事件,由於案件正在進行調查,阿拉巴馬州執法單位尚未公佈遇難者的年齡及身份。

局長表示,這宗槍案是任何社區都不應該忍受的事情,但就請求民眾耐心等待辦案的過程。

而有Dadeville高中的體育教練就表示,疑似有人拿著槍走進現場,然後就開火了。

在警方持續辦案的同時,肯塔基州Louisville警方也正在調查一場大規模槍擊案,有槍手向一個公園中一大群人開槍,據Louisville都會警察稱,至少有兩人死亡,其他幾人因槍傷正在接受治療。

目前肯塔基州的調查人員正在確認一名或多名疑犯的身份及作案動機。

而根據槍支暴力檔案的統計,目前為止,美國在2023年的前15週內,至少發生了163起大規模槍擊事件,也就是說平均每天發生超過 1.5 起大規模槍擊事件。

