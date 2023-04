【全國新聞】美國今夏旅遊需求大增 通脹下料花費更多

【KTSF】

數據顯示,今年夏季旅遊需求大增,但在通脹之下,有機會讓你的夏季旅遊計劃花費更多。

4月才剛開始,但打算夏季出行的旅客,已經渴望坐上飛機,Delta達美航空指夏季航班預約日前刷出新紀錄,旅遊網站Expedia就指,搜尋查詢6至8月出發的航班數量上升了25%。

Expedia旅遊專家Melanie Fish說:「我以為去年夏季會是旺季之夏,因為旅遊需求被壓抑,但大家都還沒有釋放,現在他們已經預備好,這個夏季大家都不會再放棄旅遊。」

航空公司又指,已經為夏季旅遊旺季作好預備,但去年航空公司系統癱瘓事件,及機場空中交通管理員人手短缺,令聯邦航空管理局允許主要的航空公司減少國內幾個最繁忙的機場航班,希望能減少出現航班延誤。

Fish說:「讓我們記取去年夏的敎訓,今年就盡早預定機票,盡可能不要轉機,以及只帶手提行李。」

需求的增加也表示大家花的錢會更多,最新聯邦通脹數據指,去年開始機票價格上漲了17%,不過這情況也沒有令旅客郤步,況且市面還是有好康的票價。

Fish說:「在星期日訂購機票,選擇星期三出發,而國內航班的最優惠票價是21日至60日內的旅程。」

