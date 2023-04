【灣區新聞】舊金山市政廳舉行求職博覽會 警局有數百個職位空缺

【KTSF】

全灣區的警力缺乏,舊金山(三藩市)警察局也不例外,週六在舊金山市政廳外,求職博覽會列出的4483個市政府職缺當中,就有550個來自警察局,這個博覽會由市府贊助,目標是填補37個市府單位職位空缺,吸引了上千人參加。

這個攤位是消防隊,另一個是交通局,共同之處,全部都在招人。

多局單位都派出代表,與求職者介紹工作項目及福利,而現場也有將成為社會職場新鮮人的大學生,對警察職務有興趣。

Eric Ma是就讀Cal Poly Luis Obispo的大學四年級生,讀的是工程系,但志願擔任執法人員,他表示,自己是在舊金山長大的,希望有一天可以成為警察,服務自己的社區。

Eric的哥哥也剛進入舊金山警察學院,Eric則要等年底畢業後,才會跟上哥哥的腳步。

他認為執法單位就是把持社會的正義及治安,確保大家的安全。

舊金山市長布里德週六也到場參加活動,她希望看到更多像Eric的市民朋友,指市府不只是要多加撥款到這些市政單位,更是要讓這些崗位上的人員知道,自己對市政的營運有多麼重要。

她也向媒體表示,雖然民選領袖往往要監督不同單位的表現,但也需要不時的表揚及支持他們。

市參事麥德誠Matt Dorsey也表示,將支持一項法案,將提出“薪酬匹配保證”,也就是說,如果北加州有同樣的市政單位向求職者提出更高的薪資待遇,舊金山市府會將把其薪資待遇拉高到同等水平,增加競爭力。

而東灣Alameda市近日也通過警察局總計75,000元的簽約獎金,準備核發給新聘人員。

麥德誠談到,許多市民對警察的不滿,但指出需要更多人的加入,才可以轉化不滿為改變的動力。

Eric也表示認同,覺得自己可以加入推動改變的行列,他說相信一個人的力量,也可以帶來變化,或許有一天,夠多人參與,就可以帶來實質的改善。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。