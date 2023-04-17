【灣區新聞】舊金山市政廳舉行求職博覽會 警局有數百個職位空缺

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全灣區的警力缺乏，舊金山（三藩市）警察局也不例外，週六在舊金山市政廳外，求職博覽會列出的4483個市政府職缺當中，就有550個來自警察局，這個博覽會由市府贊助，目標是填補37個市府單位職位空缺，吸引了上千人參加。

這個攤位是消防隊，另一個是交通局，共同之處，全部都在招人。

多局單位都派出代表，與求職者介紹工作項目及福利，而現場也有將成為社會職場新鮮人的大學生，對警察職務有興趣。

Eric Ma是就讀Cal Poly Luis Obispo的大學四年級生，讀的是工程系，但志願擔任執法人員，他表示，自己是在舊金山長大的，希望有一天可以成為警察，服務自己的社區。

Eric的哥哥也剛進入舊金山警察學院，Eric則要等年底畢業後，才會跟上哥哥的腳步。

他認為執法單位就是把持社會的正義及治安，確保大家的安全。

舊金山市長布里德週六也到場參加活動，她希望看到更多像Eric的市民朋友，指市府不只是要多加撥款到這些市政單位，更是要讓這些崗位上的人員知道，自己對市政的營運有多麼重要。

她也向媒體表示，雖然民選領袖往往要監督不同單位的表現，但也需要不時的表揚及支持他們。

市參事麥德誠Matt Dorsey也表示，將支持一項法案，將提出“薪酬匹配保證”，也就是說，如果北加州有同樣的市政單位向求職者提出更高的薪資待遇，舊金山市府會將把其薪資待遇拉高到同等水平，增加競爭力。

而東灣Alameda市近日也通過警察局總計75,000元的簽約獎金，準備核發給新聘人員。

麥德誠談到，許多市民對警察的不滿，但指出需要更多人的加入，才可以轉化不滿為改變的動力。

Eric也表示認同，覺得自己可以加入推動改變的行列，他說相信一個人的力量，也可以帶來變化，或許有一天，夠多人參與，就可以帶來實質的改善。

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