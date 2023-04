【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)日落區Noriega街的兩間餐館遭到盜竊。

這是Noriega街1300路段的咖啡小館閉路電視拍到的畫面,當中可以看到兩個歹徒在破門而入之後洗劫。

店主表示,店內沒有放很多的現金,損失大約一百元的硬幣,被砸破的玻璃門已經維修。

下一個路口的蔡業記麵家同樣遭到洗劫,業主透露損失大約六百。

業主蔡女士說:「警察進來之後叫我先站在外面,之後告訴我東西被弄亂了,歹徒把抽屜和佛物丟在地上。」

警方週五早上到場收集罪案資料,而市議員殷嘉立的立法助理也到場,向受影響業主了解了情況,有任何消息的民眾可以通知警方。

