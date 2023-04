【灣區新聞】布里德宣布推行五年計劃 目標把舊金山無家者減少一半（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週五宣布,將推行一項為期五年的計劃,務求把舊金山的無家可歸者人數減少一半。

布里德說:「削減50%的無收容所的,無家可歸者是很有企圖心的。」

面對舊金山市日益嚴重的無家可歸問題,布里德宣布這項五年計劃目標,就是要全市的無家可歸人士削減一半,過去舊金山從2019年開始就透過相關計劃,讓9千人得到租金補助,能夠離開街上有家可住,另外有7千多人可以待在收容所或有地方,可以讓他們居住,當中已經有3千多人是永久找到了住所,但這樣的成績單,顯然並不符合市民期待。

布里德說:「困難在於要建更多的房子,而我們現已開始行動,這也讓我對這五年計劃非常期待,去讓有關各方來通力合作建設住房。」

主導這項五年計劃的是市府的“無家可歸與支持住房局HSH”,主要希望在全市建設更多房屋和收容所,來解決無家可歸者的問題,而早期的預算規劃,整個案子可能要花到6億元。

布里德說:「我們預計在未來的五年內,要建設82,000棟住房,所以這個五年計劃,是非常講究公平性,這是第一步,我們上次有達到目標,但我們要創造新的目標,是非常有大志來解決舊金山市的無家可歸問題。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。