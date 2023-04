【KTSF】

奧克蘭(屋崙)警方呼籲公眾,協助調查一宗上週三發生的性侵犯和入屋盜竊案。

警方正在尋找一名男子,他於4月12日凌晨3點左右,通過一扇未上鎖的窗戶,進入位於Monte Cresta Avenue 100號街區的一所房子,並對熟睡中的受害者進行性侵。

這名男子被描述為非洲裔,20多歲,身高5英尺11英寸,體重約150磅。

警方指他肌肉發達,膚色中等,留著黑色短髮和羊鬍子。

他有戴眼鏡,身穿白色運動衫,上背部有一個Fear no Evil的紋身。

任何知情者請致電:(510) 507-6560。

