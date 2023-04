【灣區新聞】Fremont市880號公路槍擊案5歲女孩亡 三疑犯被指是幫派成員

【KTSF】

日前發生在Fremont市880號公路上,導致一名5歲女孩死亡的槍擊案,三名疑犯於上週三落網,三人被指是幫派成員,被控謀殺罪,三人現被關押在Alameda縣監獄。

4月8日,5歲女孩Eliyanah Crisostomo在Fremont市880號公路上遭流彈擊中死亡,Alameda縣地檢官辦公室表示,29歲的Fremont居民Humberto Anaya、25歲的Pleasanton居民Kristo Ayala Valderrama,以及27歲的Fremont居民Emmanuel Sarango,分別被控一項謀殺罪,另外他們還被控七項向車輛開槍的罪名。

當局指,這三名男子是Fremont一個幫派的成員,他們誤認女孩乘坐的汽車,是一個敵對幫派的車輛。

調查人員說,這些人還與15分鐘前發生在Fremont Ave的另一宗槍擊案有關,三名嫌疑人最終在Santa Cruz被捕。

