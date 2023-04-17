【灣區新聞】Fremont市880號公路槍擊案5歲女孩亡 三疑犯被指是幫派成員

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日前發生在Fremont市880號公路上，導致一名5歲女孩死亡的槍擊案，三名疑犯於上週三落網，三人被指是幫派成員，被控謀殺罪，三人現被關押在Alameda縣監獄。
4月8日，5歲女孩Eliyanah Crisostomo在Fremont市880號公路上遭流彈擊中死亡，Alameda縣地檢官辦公室表示，29歲的Fremont居民Humberto Anaya、25歲的Pleasanton居民Kristo Ayala Valderrama，以及27歲的Fremont居民Emmanuel Sarango，分別被控一項謀殺罪，另外他們還被控七項向車輛開槍的罪名。
當局指，這三名男子是Fremont一個幫派的成員，他們誤認女孩乘坐的汽車，是一個敵對幫派的車輛。
調查人員說，這些人還與15分鐘前發生在Fremont Ave的另一宗槍擊案有關，三名嫌疑人最終在Santa Cruz被捕。
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