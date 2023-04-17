【科技新聞】美洲中國工程師學會舊金山分會將舉行年會 主題環繞AI（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

美洲中國工程師學會舊金山分會，4月22日週六將舉行年會，今年年會主題將環繞在AI，目前最熱門的ChatGPT是否將取代許多工作，也將是討論的焦點。

美洲中國工程師學會（中工會）今年年會主題是『技術融合，賦能連結』，中工會表示，今年是人工智能、區塊鏈、虛擬貨幣、網絡安全、元宇宙等一系列新興技術迅速爆發，相互融合的一年。

中工會舊金山分會會長姜至真說：「自從去年ChatGPT席捲全球之後，我們每年年會其實都會針對當年的一個重點主題，既然這樣的話，今年重點放在AI網路3.0，還有網路安全，其實他最底層的含義就是連接性，也就是人與人連接，機器與機器之間的連接，現在增加人與AI機器的連結，今年的主題是拓展到全部的方方面面，每一個人可能將來都受到影響。」

今年晚宴主講是美國太空總署（NASA）矽谷研究中心主任Eugene L. Tu博士，介紹位於加州矽谷的Ames研究中心在推進航空航天探索方面所發揮的作用，以及身為AAPI在美國的個人經歷和歷程。

晚宴將頒發年度企業家獎，包括美超微Supermicro創辦人兼執行長Charles Liang，榮獲傑出企業家終身成就獎「獨角獸Mattermost」創辦人兼執行長Ian Tien。

榮獲矽谷年度新興企業家獎，他同時也是已故柏克萊加大校長田長霖的姪子，他在記者會上談到工程師創業。

Tien說：「你開個公司好多東西不知道，可能知道科學軟體硬體，可是怎麼做人事，市場銷售都是不懂的東西，所以工程師想開公司，想做這方面，就要學方法，怎麼問問題，怎麼做關係，做朋友。」

在矽谷銀行倒閉，矽谷科技公司一連串裁員，大家對於新創是否還有信心，與會人士認為，在這股浪潮之下有很多的機會，但是同時有很多的挑戰，今年的下午的座談會還有一個亮點，就是不同背景的人，都能來共襄盛舉，是開放舞台，是跟這些座談嘉賓請教的好機會。

下午的研討會免費入場，要上網註冊，詳情中工會官方網站http://cie-sf.org查詢

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