【科技新聞】美洲中國工程師學會舊金山分會將舉行年會 主題環繞AI（視頻）

美洲中國工程師學會舊金山分會,4月22日週六將舉行年會,今年年會主題將環繞在AI,目前最熱門的ChatGPT是否將取代許多工作,也將是討論的焦點。

美洲中國工程師學會(中工會)今年年會主題是『技術融合,賦能連結』,中工會表示,今年是人工智能、區塊鏈、虛擬貨幣、網絡安全、元宇宙等一系列新興技術迅速爆發,相互融合的一年。

中工會舊金山分會會長姜至真說:「自從去年ChatGPT席捲全球之後,我們每年年會其實都會針對當年的一個重點主題,既然這樣的話,今年重點放在AI網路3.0,還有網路安全,其實他最底層的含義就是連接性,也就是人與人連接,機器與機器之間的連接,現在增加人與AI機器的連結,今年的主題是拓展到全部的方方面面,每一個人可能將來都受到影響。」

今年晚宴主講是美國太空總署(NASA)矽谷研究中心主任Eugene L. Tu博士,介紹位於加州矽谷的Ames研究中心在推進航空航天探索方面所發揮的作用,以及身為AAPI在美國的個人經歷和歷程。

晚宴將頒發年度企業家獎,包括美超微Supermicro創辦人兼執行長Charles Liang,榮獲傑出企業家終身成就獎「獨角獸Mattermost」創辦人兼執行長Ian Tien。

榮獲矽谷年度新興企業家獎,他同時也是已故柏克萊加大校長田長霖的姪子,他在記者會上談到工程師創業。

Tien說:「你開個公司好多東西不知道,可能知道科學軟體硬體,可是怎麼做人事,市場銷售都是不懂的東西,所以工程師想開公司,想做這方面,就要學方法,怎麼問問題,怎麼做關係,做朋友。」

在矽谷銀行倒閉,矽谷科技公司一連串裁員,大家對於新創是否還有信心,與會人士認為,在這股浪潮之下有很多的機會,但是同時有很多的挑戰,今年的下午的座談會還有一個亮點,就是不同背景的人,都能來共襄盛舉,是開放舞台,是跟這些座談嘉賓請教的好機會。

下午的研討會免費入場,要上網註冊,詳情中工會官方網站http://cie-sf.org查詢

