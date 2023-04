【有線新聞】

《華盛頓郵報》引述疑似外洩的軍事機密文件,指美國2月擊落的中國氣球裝有太陽能板,可以為一種複雜雷達充電,美國國防部拒絕評論。

報道引述懷疑洩漏自美國國家地理空間情報局的文件,指在南卡羅來納州上空被擊落的氣球可產生高達1萬瓦太陽能,足以操作一種合成孔徑雷達。這種複雜的監視系統可在夜間拍攝,甚至穿透雲層,以至薄身材料如防水布等,拍攝被遮蓋的物件。

據報氣球還裝有一個直徑1.2米的拋物面天線、幾個傳感器和一個疑似天線杆。

