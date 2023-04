【灣區新聞】聯邦撥款料兩年後用盡 灣區捷運或每年面對3億財赤

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)的初步預算報告指出,聯邦撥款將在2025年用盡,之後面對每年3億元的財政赤字,明後兩年都會調高車費。

在給BART董事會的報告中,捷運表現與預算部副經理Pamela Herhold指出,BART的營運收入和疫情前相比,還是缺少數億元,目前的乘客人數只有疫情前的四成。

當局將在本財政年度用3.21億的聯邦舒困撥款,來填補今年的營運赤字,下來兩個財政年度分別用3.76億和2.06億的聯邦撥款。

當局表示,在未來兩年推遲了投入2千萬的退休金,和在限制超時工資上省下1.6千萬,但是加起來才把兩年的經費減低5.1千萬。

置於車資方面也比預期少50萬,當局計劃在未來兩年,隨著通膨加價11%,分別在明年1月和2025年1月,這將為捷運增加2.6千萬的收入。

有董事認為,加車資的幅度太快,將影響低收入乘客,也有董事表示,應該有增加乘客收入的計劃,例如使得地鐵站和列車更加安全,和提供更加可靠的服務,並在週末和非繁忙時間增加車次。

捷運方面指出,要每年削減3億的開支,可能就需要終止列治文市到Millbrae的服務,和聖荷西到Daly City的列車線,關閉9個地鐵站,並把捷運營運限制在週一到週五,還有將列車限制在每小時一趟。

董事局將在5月11日再度討論未來兩年的預算,並在6月8日前制定未來兩年的預算。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。