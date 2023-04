影評：到意大利找快樂的鬧劇《黑幫老媽》

https://youtu.be/79m7Qw7smm8

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國一個家庭主婦,繼承了一個意大利黑手黨首腦的地位,會鬧出什麼樣的笑話?

意大利裔的美國家庭主婦Kristin,丈夫有外遇,兒子恨不得離開家上大學。Kristin在公司推銷藥物的工作,也一直被男同事數落。一天,接到自意大利的電話,告訴她祖父去世,必須趕到那裡出席葬禮,並繼承祖業。面對家中諸多不愉快的事,Kristin 也就趁機要到這個陌生環境,享受一次,浪漫的假期。到了意大利,多年來的機靈,也讓她多次避過黑幫對手的殺人計劃。Kristin 在擊退殺手的過程,甚至被對手看作是兇殘手法。她也就似乎以”傻人有傻福“的姿態,在恐嚇對手的同時,將家族事業走出黑暗,甚至有談新戀愛的機會。

這是《暮光之城 Twilight》電影導演Catherine Hardwicke 的首部鬧劇。當中有許多橋段,也只可能在電影中出現。比如說其中有Kristin 在法庭受審的一場戲,在現實生活中,就不可能發生。

飾演家庭主婦變黑幫大媽的是演慣喜劇的Toni Colette。電影許多笑料都是依靠人們,對意大利文化和黑手黨的刻板印象出發,所以有些許老套的感覺。但是Toni Colette 帶有傻妹影子的討好形象要人為她打氣。尤其是意大利文化中的許多浪漫情懷,都能夠從熒幕中讓觀眾感受得到。而一個中年女子,能有機會在生活中找到樂趣,即使這是在現實生活中極少見的,也還提醒大家不要放棄追求快樂的決心。

《黑幫老媽 Mafia Mamma》在搞笑時也提醒人們,要不斷追求快樂。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/mafia-mamma

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Mafia Mamma” Review: A light hearted farcical comedy in Italy

“Screening Room” reviews “Mafia Mamma”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/mafia-mamma

Now in theatres