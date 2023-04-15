影評：到意大利找快樂的鬧劇《黑幫老媽》

https://youtu.be/79m7Qw7smm8

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國一個家庭主婦，繼承了一個意大利黑手黨首腦的地位，會鬧出什麼樣的笑話？

意大利裔的美國家庭主婦Kristin，丈夫有外遇，兒子恨不得離開家上大學。Kristin在公司推銷藥物的工作，也一直被男同事數落。一天，接到自意大利的電話，告訴她祖父去世，必須趕到那裡出席葬禮，並繼承祖業。面對家中諸多不愉快的事，Kristin 也就趁機要到這個陌生環境，享受一次，浪漫的假期。到了意大利，多年來的機靈，也讓她多次避過黑幫對手的殺人計劃。Kristin 在擊退殺手的過程，甚至被對手看作是兇殘手法。她也就似乎以”傻人有傻福“的姿態，在恐嚇對手的同時，將家族事業走出黑暗，甚至有談新戀愛的機會。

這是《暮光之城 Twilight》電影導演Catherine Hardwicke 的首部鬧劇。當中有許多橋段，也只可能在電影中出現。比如說其中有Kristin 在法庭受審的一場戲，在現實生活中，就不可能發生。

飾演家庭主婦變黑幫大媽的是演慣喜劇的Toni Colette。電影許多笑料都是依靠人們，對意大利文化和黑手黨的刻板印象出發，所以有些許老套的感覺。但是Toni Colette 帶有傻妹影子的討好形象要人為她打氣。尤其是意大利文化中的許多浪漫情懷，都能夠從熒幕中讓觀眾感受得到。而一個中年女子，能有機會在生活中找到樂趣，即使這是在現實生活中極少見的，也還提醒大家不要放棄追求快樂的決心。

《黑幫老媽 Mafia Mamma》在搞笑時也提醒人們，要不斷追求快樂。滿分五分中得三分半，可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://bleeckerstreetmedia.com/mafia-mamma

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“Mafia Mamma” Review: A light hearted farcical comedy in Italy

“Screening Room” reviews “Mafia Mamma”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website： https://bleeckerstreetmedia.com/mafia-mamma

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