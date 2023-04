【全國新聞】聯邦最高法院頒臨時指令 讓墮胎藥Mifepristone暫時可繼續發售

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週五簽發臨時指令,以確保廣泛使用的墮胎藥Mifepristone暫時可以繼續在市面買得到。

拜登政府的聯邦司法部和墮胎藥Mifepristone的製造商藥廠Danco實驗室,週五分別向聯邦最高法院緊急申請,要求最高法院介入審理墮胎藥禁售令案件。

最高法院大法官Samuel Alito週五簽發臨時指令,使這隻墮胎藥可以繼續在市面上發售五天,以便大法官研究案情。

今次指令並沒有表明大法官最終將會如何判決,而臨時指令將於下星期三午夜屆滿。

大法官Alito也要求挑戰FDA批准使用這隻墮胎藥的群體,在下星期二中午前提出他們的抗辯理據。

整件案起源自德州一個聯邦法官上星期五裁定暫停這隻墮胎藥在市面發售,聯邦司法部於是提出上訴,要求擱置德州法官這項禁售令,直至上訴有裁決為止。

聯邦第五巡迴上訴法庭其後裁定,可以保留在市面買得到這隻墮胎藥,但附加一些條款限制,包括如果使用者不去看醫生,就不可以郵寄購買這隻墮胎藥。

司法部和藥廠因此在週五分別向聯邦最高法院緊急申請,要求最高法院介入審理案件。

拜登政府認為,如果上訴庭裁決的附加條款在週六生效,將會顛覆對Mifepristone的監管,對製藥業、婦女和FDA執行權限都會帶來後果。

至於Danco藥廠就表示,大法官應該尊重FDA對藥物科研的判斷。

