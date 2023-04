【KTSF】

First-class mail普通平信的郵費,在今年夏天可能又要加價。

美國郵政局本週一向規管機構遞交一份通知,打算將平信First-class mail的郵票價格,從現行的63美分,提高至66美分,如果獲得批准,預計在7月就會實施。

郵政局表示,調漲郵費是為了抵銷營運成本的上漲,如果當局批准這次的調漲,宣告郵費在過去四年總共上漲32%。

至於國內明信片的郵費,也將從48美分調漲至51美分,國際明信片郵費則從現行的1.45元,調漲至1.50元。

